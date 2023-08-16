Глава Городского округа Пушкинский рассказал о выплатах для многодетных семей к началу учебного года

Глава подмосковного Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов поделился в социальных сетях тем, как прошло совещание под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева. Основной темой повестки стало начало учебного года.

По словам главы Городского округа Пушкинский, для правительства Подмосковья поддержка малообеспеченных многодетных семей — один из приоритетов в работе. Сейчас дети в таких семьях получают выплаты к 1-му сентября, а также рюкзаки с канцтоварами и другие виды помощи. Денежная поддержка поступает на счета родителей автоматически.

С 2023 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева многодетные семьи с низкими доходами получают дополнительную выплату к началу учебного года. Она составляет десять тысяч рублей на каждого ребенка.

Красноцветов напомнил, что в 2023 году в первый класс пойдет почти четыре с половиной тысячи юных жителей Городского округа Пушкинский.