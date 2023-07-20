Глава Городского округа Пушкинский встретился с военными на передовой

Глава подмосковного Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов встретился на передовой с мобилизованными бойцами и добровольцами из муниципалитета.

Поездку в ЛНР глава округа совершил с заместителями Артемом Люхиным и Юрием Гордеевым, а организовал ее координатор волонтерских групп округа Пушкинский Баха Хасанов. Представители администрации передали военным спецоборудование, лекарства, обмундирование, необходимые хозяйственные средства. Помощь также передали и жителям села Мостки. От имени жителей округа глава Пушкинского уверил, что россияне благодарны бойцам за мужественное несение службы, и пожелал поскорее вернуться домой.

Также Красноцветов посетил полевой госпиталь, побывал на боевых позициях, которые расположены рядом с вражескими войсками, и ознакомился с солдатским бытом.

В Городском округе Пушкинский активно поддерживают российских военных, которые находятся в зоне СВО. В муниципалитете выделено несколько помещений, в которых волонтеры собирают грузы помощи, отправляемые на Донбасс.