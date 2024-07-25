Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков встретился с родителями участника специальной военной операции

Андрей Булгаков лично познакомился с Татьяной Григорьевной и Евгением Валентиновичем. Семья героя встретила главу городского округа с теплотой. Вместе им удалось обсудить рабочие и бытовые вопросы, а также их сыновей – они оба военные.

Штурмовика Андрея Бурова, одного из участников СВО, мобилизовали еще в 2022 году. Известно, что он проходит службу в Луганской области. Андрей не рассказывает родителям о своей службе, чтобы они не переживали.

Так или иначе, бойцы с передовой нуждаются в помощи – это Буров прекрасно понимает. И глава городского округа Щелково заверил, что отправка всего необходимого в зону спецоперации будет организована в кратчайшие сроки.

Что касается родителей героя, то они поселились в Щелково почти пятнадцать лет назад. Татьяна Григорьевна работает воспитателем в детском саду, а Евгений Валентинович – механиком в «Водоканале». Вместе они попросили Андрея Булгакова помочь с бурлением скважины на даче. Глава Щелково, в свою очередь, пообещал, что вопрос будет обязательно решен.

Кстати, Татьяна Григорьевна в ходе беседы с главой г.о. Щелково похвалила благоустройство Чкаловских озер, через которые она ходит в детсад. Однако, работы тут все еще ведутся. Андрей Булгаков отметил, что скоро они будут завершены.