Глава городского округа Щелково обсудил с жителями вопросы благоустройства

Андрей Булгаков провел очередную выездную администрацию с командой в микрорайоне Заречный. Во время встречи с местными жителями удалось обсудить более 30 вопросов, о чем глава округа написал на своей странице в социальных сетях

Так, к примеру, на встрече подняли вопрос, касающийся улицы Космодемьянская. В этом году там провели комплексное благоустройство, о котором давно просили местные жители. Сейчас на улице обновлены дороги и тротуары, установлены лавочки. А еще на объекте появилось больше зелени. Теперь дело остается за малым — воркаут и две детские площадки обновят до 15 сентября.

Другой вопрос касался быстрой езды автомобилистов по улице Талсинской. Таким образом многие водители объезжали пробку на Фрунзе, создавая при этом небезопасные условия для пешеходов и других участников движения. В целях устранения проблемы жители попросили создать искусственную дорожную неровность. Решением данного вопроса займется комиссия по безопасности дорожного движения. Ожидается, что ИДН будет установлен до конца сентября.

Далее речь зашла об обновлении ДК в микрорайоне Заречный — в данный момент работы завершены на 65%. Одна из жительниц отметила, что над его входом осыпается кусок фасада многоквартирного дома. Решение проблемы постараются найти до 1 сентября общими усилиями ДК и управляющей компании.

Наконец, обсуждение затронуло новое спортивное ядро на территории гимназии. К слову, здесь же и прошла выездная администрация. Затем Андрей Булгаков вместе с жителями посмотрел на ход работ и озвучил сроки их завершения. Местные с нетерпением ждут открытия стадиона.