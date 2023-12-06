Глава городского округа Щелково посетил предприятие «Боевой трикотаж»

Глава подмосковного городского округа Щелково Андрей Булгаков посетил компанию «Боевой трикотаж», специализирующуюся на пошиве термобелья для профессиональной деятельности и разных видов спорта.

Так, изделиями линейки «Телохранитель» пользуются как военные и работники газо-нефтяной отрасли, так и туристы и рыбаки: такая одежда удобная, сохраняет комфортную температуру тела и защищает кожу от насекомых.

На предприятии трудятся в основном жители городского округа Щелково. Со штатом «Боевого трикотажа» провел встречу Андрей Булгаков. Он рассказал, что сотрудники довольны условиями труда. Планируется расширять количество работников предприятия.

Также представители компании попросили отремонтировать прилегающую к территории завода дорогу. Эту просьбу глава Щелкова пообещал выполнить.