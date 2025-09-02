Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко проводил сына участника СВО в первый класс
Фото: [Пресс-служба Администрации г.о. Серпухов]
Для Миши, сына военнослужащего, принимающего участие в специальной военной операции, настал важный день – он пошел в первый класс.
Его отец, воин с позывным «Захар», обеспечивает безопасность нашей страны. Он – настоящий герой, и, к сожалению, не смог разделить этот момент с семьей. С большой честью глава городского округа Серпухов Алексей Шимко принял приглашение разделить с сыном защитника этот особенный день. При поддержке Ассоциации ветеранов СВО и Единого центра было организовано мероприятие, призванное сделать День знаний для Миши незабываемым.
Алексей Шимко встретил Мишу у его дома, чтобы вместе поехать в школу.
В дороге глава округа и сын военнослужащего обсудили предстоящую учебу. Алексей Шимко рассказал о своих школьных годах, о том, как там обрел настоящих друзей, с которыми связь сохраняется до сих пор.
«Я уверен, что у Миши будет много хороших друзей, а еще пожелал, чтобы в дневнике было больше пятерок, чем страниц! Я не сомневаюсь, что Александр будет гордиться сыном и его успехами. Для мамы Анжелики маленький Миша – это свет надежды и опора. Ну а мы всегда будем рядом, поддержим и поможем. Пусть этот сентябрь станет началом нового, яркого этапа», – прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.