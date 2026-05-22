В воскресенье в Московской области пройдет серия акций по сбору вторичного сырья на переработку

24 мая жителей региона приглашают принять участие в серии экологических акций — это отличная возможность провести выходной с пользой для природы и узнать больше о сортировке отходов. Участники смогут сдать накопленное вторсырье на переработку и поучаствовать в разнообразных экоактивностях от организаторов. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

На площадках будут работать опытные активисты. Они помогут разобраться, какие виды отходов можно сдать, как правильно их подготовить и почему это важно для экологии региона.

Где и когда пройдут акции:

Королев. Сбор пройдет с 12:00 до 14:00 по адресу: ул. Строителей, д. 15А.

Одинцовский округ:

пос. Лесной Городок: с 10:00 до 12:00, ул. Лесная, д. 10;

Немчиновка: с 14:00 до 15:30, Советский проспект, д. 4;

Новая Трехгорка: с 12:30 до 13:30, ул. Кутузовская, д. 74б.

Люберцы. Акция состоится с 12:00 до 15:00 в Томилино, Парк сказок, ул. Плеханова, д. 15.

Щелково. Сбор вторсырья пройдет с 12:00 до 14:00 по адресу: ул. Талсинская, д. 64.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации контейнерных площадок в регионе.