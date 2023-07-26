Глава городского округа Серпухов принял участие в работе Совета депутатов

В мероприятии принял участие глава муниципалитета Сергей Никитенко

В частности, как рассказала глава округа, единогласным решением были приняты на баланс муниципальной собственности два погрузчика с отличной маневренностью и тягой. У техники широкие возможности применения – от экскаватора до уборки снега.

Кроме того, по словам главы городского округа Серпухов, на баланс муниципалитета было принято 32 тысячи тонн асфальтобетонной крошки. Весь этот материал будет использован для дорожных работ.

«Рассмотрели вопрос по увековечиванию памяти выпускника и летчика-испытателя военной школы воздушного боя в Серпухове Николая Георгиевича Кастанаева», – рассказал Никитенко.

Как сообщил глава округа, в 1926 году летчик поступил в Серпуховскую высшую военную авиационную школу воздушного боя, стрельбы и бомбометании. После обучения остался служить в нашем Серпухове и несколько лет преподавал в летной школе.

«В августе 1937 года Николай Георгиевич погиб вместе с экипажем четырехмоторного самолета ДБ-А при выполнении государственного задания», – рассказал глава городского округа Серпухов.

Никитенко напомнил, что Николай Кастанаев в роли второго пилота экипажа должен был обогнуть земной шар через Северный полюс и приземлиться на Аляске. Но задуманному не суждено было сбыться.