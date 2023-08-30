Глава городского округа Серпухов провел встречу с учителями

Мероприятие прошло в девятнадцатой школе. Члены педагогического сообщества проанализировали итоги прошлого учебного года и обсудили планы на грядущий. Как отметил Никитенко, образовательные учреждения Серпухова показали по-настоящему хорошие результаты годовой работы: четыре учебных заведения вошли в сотку лучших по региону. Благодаря труду педагогов серпуховские школьники получили высокие баллы на ГИА, а также продемонстрировали свои способности на олимпиадах и конкурсах.

Никитенко подчеркнул, что комфорт для детей - один из приоритетов в работе муниципальной администрации. Так, с начала нового учебного года после капремонта откроет ряд новых школ и дошкольных учебных заведений.

Глава Серпухова пожелал всем учителям и воспитателям вдохновения в новом учебном году, а также поблагодарил за вклад в воспитание молодого поколения.