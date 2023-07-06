Глава городского округа Серпухов проверил организацию детского отдыха

В разгаре летний сезон, активно работают детские лагеря и другие места отдыха. Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко недавно навестил отдыхающих в детском клубе «Лесная опушка».

Среди ребят – дети участников СВО из Подмосковья, а также гости из Белгородской области.

«Только попадаешь на территорию, и сразу видно, что каникулы здесь проходят интересно, ярко и насыщенно», - отметил глава городского округа Серпухов.

Для детей здесь организована большая программа: проходят спортивные мероприятия, творческие мастер-классы, много досуговых мероприятий проводят на свежем воздухе. По вечерам собираются у костра и обсуждают прошедший день.

Кроме того, ребят ждет поездка в Приокско-Террасный заповедник, где обитают зубры и другие редкие животные.

Также Сергей Никитенко узнал мнение детей о питании в лагере. Меню здесь разнообразное, все блюда – не только вкусные, но и полезные. Ребята нередко просят добавку.

Глава городского округа Серпухов выразил благодарность за организацию детского отдыха президенту Международной ассоциации бокса Умару Кремлеву и Общероссийскому движению «Здоровое Отечество».