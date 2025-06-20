Глава городского округа Серпухов проверил работу системы водоснабжения на улице Ворошилова

Алексей Шимко, Глава городского округа Серпухов, провел проверку состояния водоснабжения на улице Ворошилова в связи с обращениями граждан.

В течение последних двух недель жители трех многоквартирных домов на этой улице сообщали о перебоях с подачей холодной воды через официальный чат главы.

В ответ на сообщения жителей, Алексей Шимко организовал выездную проверку и посетил ул. Ворошилова, 155, где пообщался с местными жителями. По результатам работы специалистов, ситуацию удалось стабилизировать, однако у жителей сохраняются опасения.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

«С МУП «Водоканал — Сервис» запланировали прокладку нового участка сетей водоснабжения, чтобы в будущем избегать подобных инцидентов» — прокомментировал Алексей Шимко.

Помимо вопроса водоснабжения, Глава Городского округа также осмотрел прилегающую территорию на ул. Ворошилова, 151.

Местные жители обратились с просьбой об устройстве искусственной дорожной неровности. Данный вопрос будет представлен на рассмотрение комиссии по безопасности дорожного движения для дальнейшего решения.