Глава городского округа Серпухов рассказал о ходе строительства новой поликлиники

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Новая, современная, комфортная поликлиника строится в городском округе Серпухов. Ход строительства важного социального объекта проинспектировал глава муниципалитета Сергей Никитенко. Он сообщил, что на стройплощадке уже стартовали работы по облицовке фасада здания.

«Работы идут с хорошей динамикой. Готовность объекта — 55%, задействовано 110 рабочих», — глава городского округа Серпухов.

Сергей Никитенко также отметил, что Ивановские дворики — это самый густонаселенный микрорайон Серпухова.

«Наши жители предпочитают видеть вокруг комфортную среду, а это предполагает всю необходимую инфраструктуру», — подчеркнул Никитенко.

В настоящее время на объекте уже завершились монолитные работы, совсем скоро рабочие закончат и кровельные. Кроме того, продолжается прокладка инженерных сетей, чистовая отделка помещений. На лестничных пролетах и входах в здание идет установка витражных систем.

Глава муниципалитета отметил, что начались первые шаги по благоустройству прилегающей территории.