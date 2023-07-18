Глава городского округа Серпухов рассказал о ходе строительства новой поликлиники
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Серпухов]
Новая, современная, комфортная поликлиника строится в городском округе Серпухов. Ход строительства важного социального объекта проинспектировал глава муниципалитета Сергей Никитенко. Он сообщил, что на стройплощадке уже стартовали работы по облицовке фасада здания.
«Работы идут с хорошей динамикой. Готовность объекта — 55%, задействовано 110 рабочих», — глава городского округа Серпухов.
Сергей Никитенко также отметил, что Ивановские дворики — это самый густонаселенный микрорайон Серпухова.
«Наши жители предпочитают видеть вокруг комфортную среду, а это предполагает всю необходимую инфраструктуру», — подчеркнул Никитенко.
В настоящее время на объекте уже завершились монолитные работы, совсем скоро рабочие закончат и кровельные. Кроме того, продолжается прокладка инженерных сетей, чистовая отделка помещений. На лестничных пролетах и входах в здание идет установка витражных систем.
Глава муниципалитета отметил, что начались первые шаги по благоустройству прилегающей территории.
«Здоровье — первое, что волнует каждого человека. Наша цель — сделать так, чтобы учреждения первичной медицинской помощи были в шаговой доступности», — подчеркнул Сергей.