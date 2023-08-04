Глава городского округа Серпухов рассказал о ходе строительства поликлиники
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Серпухов]
Новая поликлиника совсем скоро встретит гостей в городском округе Серпухов.
Здесь, в микрорайоне Ивановские дворики, завершается строительство медучреждения. Готовность составляет уже 63,5%.
«На объекте задействованы 130 рабочих и 5 единиц техники. Работы ведутся согласно графику», - рассказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.
Так, например, уже завершены штукатурные работы на первом и втором этажах, продолжается утепление фасада, монтаж металлокассет.
Большая работа ведется и не прилегающей территории: прокладываются внутренние коммуникации, идет комплексное благоустройство, строится забор и обустраивается парковка.
«Новая поликлиника рассчитана на 700 мест, в нее будут входить взрослое и детское отделения, женская консультация и отделение лучевой терапии. Жители микрорайона с нетерпением ждут открытия», – подчеркнул Никитенко.