Глава городского округа Серпухов рассказал о ходе строительства поликлиники

Новая поликлиника совсем скоро встретит гостей в городском округе Серпухов.

Здесь, в микрорайоне Ивановские дворики, завершается строительство медучреждения. Готовность составляет уже 63,5%.

«На объекте задействованы 130 рабочих и 5 единиц техники. Работы ведутся согласно графику», - рассказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Так, например, уже завершены штукатурные работы на первом и втором этажах, продолжается утепление фасада, монтаж металлокассет.

Большая работа ведется и не прилегающей территории: прокладываются внутренние коммуникации, идет комплексное благоустройство, строится забор и обустраивается парковка.