Глава городского округа Серпухов вручил будущим первоклассникам рюкзаки

До нового учебного года еще неделя, а в дома будущих первоклассников из нуждающихся семей уже прибыли красивые, эргономичные, легкие рюкзаки. Да не пустые, а наполненные всей необходимой канцелярией.

Вручал подарки детям в рамках ежегодной акции глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

«Большой командой Губернатора Андрея Воробьева мы помогаем многодетным и малообеспеченным семьям подготовить детей к 1 сентября. Особое внимание уделяем семьям из новых регионов России, а также близким участников СВО. Сегодня вручили Алисе рюкзак и школьные принадлежности - все самое необходимое для учебы на «отлично», – рассказал Сергей Никитенко

Глава городского округа Серпухов отметил, что ему очень приятно видеть радостные глаза будущих школьников, с нетерпением ждущих подарки.

«Родители первоклассников выражают слова благодарности за поддержку. Всегда приятно получать положительную оценку наших инициатив», – добавил глава.

Сергей Никитенко обратил внимание, что если по каким-то причинам нуждающаяся семья не попала в проактивную программу, она может подать заявление на портале государственных услуг и таким образом получить школьный набор.