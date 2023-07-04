Глава городского округа Серпухов вручил медаль участнику СВО

Военнослужащий, участник специальной военной операции по защите новых рубежей нашей страны, житель Серпуховского горокруга Александр Шишкин был удостоен медали «За отвагу».

В зону боевых действий серпухович отправился добровольцем. Во время одной из боевых операций при освобождении Угледара боец проявил мужество и героизм, спас немало боевых товарищей, но получил контузию. Сейчас Александр помогает другим бойцам и их близким, семьям погибших.

Указом президента России Владимира Путина Шишкин представлен к госнаграде. Медаль вручил в торжественной обстановке глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко вместе с окружным военкомом Виталием Гирько.

«Важно, что это событие разделили воспитанники военно-спортивного центра «Маргеловец» и ребята из молодежных общественных организаций Серпухова, — отметил Никитенко.

По его мнению, для подрастающего поколения такие события — хорошая возможность прикоснуться к истории.