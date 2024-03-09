Глава городского округа Шатура поздравил с праздником жен и матерей бойцов СВО

Общество
пресс-служба администрации г.о. Шатура

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]

Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин лично поздравил с Международным женским днем женщин из семей бойцов СВО.

Мама и супруга бойца Виталия из Рошаля получили двойное поздравление. Виталий приехал в отпуск и сам поздравил своих дорогих женщин. А накануне глава Шатуры заглянул к семье и подарил Марине Анатольевне и Анастасии букеты весенних тюльпанов и небольшие подарки.

Глава округа навестил и семью Ильи из поселка Мишеронский. Илье тоже посчастливилось встретить праздник 8 Марта дома, со своей мамой Ольгой Владимировной, — два дня назад он приехал в Подмосковье в отпуск.

Алексей Артюхин пожелал всем прекрасным дамам весеннего настроения, тепла и заботы близких, удачи и здоровья.

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