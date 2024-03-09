Глава городского округа Шатура поздравил с праздником жен и матерей бойцов СВО

Мама и супруга бойца Виталия из Рошаля получили двойное поздравление. Виталий приехал в отпуск и сам поздравил своих дорогих женщин. А накануне глава Шатуры заглянул к семье и подарил Марине Анатольевне и Анастасии букеты весенних тюльпанов и небольшие подарки.

Глава округа навестил и семью Ильи из поселка Мишеронский. Илье тоже посчастливилось встретить праздник 8 Марта дома, со своей мамой Ольгой Владимировной, — два дня назад он приехал в Подмосковье в отпуск.

Алексей Артюхин пожелал всем прекрасным дамам весеннего настроения, тепла и заботы близких, удачи и здоровья.