Глава городского округа Шатура поздравил с праздником жен и матерей бойцов СВО
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]
Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин лично поздравил с Международным женским днем женщин из семей бойцов СВО.
Мама и супруга бойца Виталия из Рошаля получили двойное поздравление. Виталий приехал в отпуск и сам поздравил своих дорогих женщин. А накануне глава Шатуры заглянул к семье и подарил Марине Анатольевне и Анастасии букеты весенних тюльпанов и небольшие подарки.
Глава округа навестил и семью Ильи из поселка Мишеронский. Илье тоже посчастливилось встретить праздник 8 Марта дома, со своей мамой Ольгой Владимировной, — два дня назад он приехал в Подмосковье в отпуск.
Алексей Артюхин пожелал всем прекрасным дамам весеннего настроения, тепла и заботы близких, удачи и здоровья.