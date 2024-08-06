Глава городского округа Шатура рассказал о судьбе школы в поселке Бакшеево

Временно исполняющий обязанности главы городского округа Николай Прилуцкий провел личную встречу с жителями поселка Бакшеево, в ходе которой также осуществил осмотр дворовых зон и общественных пространств.

Главный вопрос, который вызвал обеспокоенность среди местных жителей, касается дальнейшей судьбы школы, расположенной в поселке. Во время собрания родителям рассказали о том, что образовательное учреждение возобновит свою работу в предстоящем учебном году и будет по-прежнему функционировать. Школа не подлежит закрытию – к 1 сентября здесь завершатся работы по ремонту кровли и канализации. Пол обновят при участии родителей учащихся.

Также Николай Прилуцкий проверил ход строительных работ на новой котельной. Так, тепло и горячая вода будут поступать в многоквартирные дома и социальные учреждения поселка. В ближайших планах – обследование состояния крыши местного Дома культуры и проведение ямочного ремонта.

Кроме того, запланированы работы по частичной реставрации памятника воинам Великой Отечественной войны и укладке брусчатки в сквере. Даны указания о проведении покоса территорий и приведении в надлежащий вид контейнерных площадок.