Глава городского округа Шатура рассказал о своей работе юным горожанам
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]
Администрацию городского округа Шатура посетили воспитанники летней смены «Профессия мечты», которая проходит в Петровском доме культуры.
С ребятами встретился глава муниципалитета Алексей Артюхин.
Во время встречи говорили на самые разные темы. Ребята спросили Алексея Артюхина, как он учился в школе, где работал раньше. Глава городского округа Шатура поделился воспоминаниями, в том числе, отметив, что учился хорошо. Кроме того, детей познакомили с работой администрации: показали пункт охраны, приемную главы, муниципальный центр управления регионом.
«Юные горожане спрашивали о судьбе озера Белого Бордуковского, интересовались задачами заместителей», - рассказал глава городского округа Шатура.