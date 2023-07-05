Глава городского округа Шатура рассказал о своей работе юным горожанам

С ребятами встретился глава муниципалитета Алексей Артюхин.

Во время встречи говорили на самые разные темы. Ребята спросили Алексея Артюхина, как он учился в школе, где работал раньше. Глава городского округа Шатура поделился воспоминаниями, в том числе, отметив, что учился хорошо. Кроме того, детей познакомили с работой администрации: показали пункт охраны, приемную главы, муниципальный центр управления регионом.