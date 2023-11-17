Глава городского округа Шатура встретился с молодежным советом

Очень важную встречу провел глава городского округа Шатура Алексей Артюхин с молодежным советом муниципалитета.

Обсудить актуальные вопросы с главой прибыли самые инициативные юноши и девушки. В центре внимания оказались и тема поддержки наших защитников, и помощь пожилым жителям нашего округа, и поддержка нуждающихся семей.

«Скажу сразу, эти ребята - большие молодцы. Полтора часа беседы прошли на одном дыхании. Успели обсудить задачи, которые сегодня решает Совет, и дальнейшие планы ребят», – отметил Алексей Артюхин.

Глава городского округа Шатура обратил внимание, что в этом году молодежный актив успел очень многое. Ребята активно сотрудничают с благочинием муниципалитета: провели два православных квеста, были вожатыми в православном лагере. С Комитетом семей воинов Отечества общими усилиями собирали и формировали посылки с гуманитарной помощью.

«Руками этих ребят сделано более 1300 блиндажных свечей. Зимой одна такая свеча обогревает бойца в укрытии в течение 4-х часов. А чтобы ее сделать, требуется кропотливый труд», – сказал глава городского округа Шатура.

Алексей Артюхин попросил молодежь писать больше писем нашим солдатам. Для них эти письма имеют особую ценность.

«С ними идут в бой, зачитывают вслух и очень ждут новых весточек с родины», – подчеркнул глава.

Алексей Артюхин также отметил большую работу молодежи в сфере поддержки воспитанников социально-реабилитационных центров, участников клуба «Активное долголетие».

Он пообещал активистам поддержку и отметил, что самых инициативных нужно наградить.