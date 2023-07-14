Глава городского округа Шатура взял на контроль устранение недочетов по факту проверки ГУСТ

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Шатура ]

В городском округе Шатура побывала с инспекцией руководитель Главного управления содержания территорий Московской области Светлана Аипова.

О ее визите на своей странице в Тelegram-канале сообщил глава Шатуры Алексей Артюхин.

Руководитель ГУСТа региона проверила состояние дворов многоквартирных домов, а также общественных территорий в новой части города. Пристальное внимание Светлана Аипова уделила содержанию детских площадок.

По итогам осмотра руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья сделала замечания по содержанию контейнерных площадок для сбора бытовых отходов. Также возникли вопросы к порядку на дорогах, уборке и озеленению дворовых территорий.

Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин принял замечания к сведению и заверил, что все проблемные моменты проработает и недочеты будут устранены.