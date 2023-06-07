Глава городского округа Воскресенск побывал на отчете губернатора Московской области в Доме Правительства

Своими впечатлениями от обращения главы региона он поделился с жителями округа.

«Подмосковье — это прежде всего люди. Мы понимаем свою ответственность в каждом направлении, и жители должны ощущать, что у них есть надежная опора. Ведь лидерство и эффективность имеют значение только тогда, когда они направлены на благо жителей и идут вместе с чуткостью и заботой. Руководствуюсь этим в своей работе и в партийной деятельности, реализуя проекты партии „Единая Россия“, — рассказал глава округа.

Алексей Малкин отметил, что в своем обращении губернатор Московской области выделил ряд значимых достижений. Среди них — ремонт дорог, благоустройство территорий и развитие системы медицины и улучшение работы общественного транспорта. Глава округа сообщил, что перемены в этих важных сферах видят и жители муниципалитета.

Малкин пообещал уделять больше внимания тем направлениям, которые еще предстоит улучшить. Например — усилить работу в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Глава также добавил, что ему было приятно оказаться на таком важном событии для всего нашего региона и быть в числе первых, кто узнал о планах по развитию Московской области в самых разных направлениях.