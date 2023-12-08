Глава городского округа Воскресенск посетил НПО «АСТА»

Воскресенское предприятие активно развивается и направляет свою деятельность в область импортозамещения. Как отметил глава муниципалитета, администрация городского округа активно содействует руководству НПО в быстром наращивании объемов производимой продукции. Также для компании «АСТА» выделено новое помещения для запуска нового цеха, и оформлены все необходимые документы для предоставления материальной поддержки.

«Объем инвестиций в проект — не менее 460 млн рублей, созданы новые рабочие места», — отметил Алексей Малкин.

Так, НПО начало производить новую продукцию для сферы ЖКХ и промышленности, которую используют на предприятиях по всей России. Помимо этого, «АСТА» проводит стажировки и обучение будущих специалистов из Воскресенского колледжа.