Глава городского округа Воскресенск поздравил с юбилеем ветерана труда

Он передал ей поздравления и подарки от президента России Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Татьяна Котенкова не только подмосковный долголет, но и ветеран труда. Всю жизнь она трудилась на благо родного города. Более четверти века женщина проработала на Воскресенском домостроительном комбинате. Сейчас Татьяна Никитична на заслуженной пенсии, живет с внучкой и воспитывает правнука, которые заботятся о ней.

Глава городского округа Воскресенск отметил, как важно поддерживать общения с умудренными опытом людьми, которые, несмотря на возраст, остаются светлыми и добрыми. Алексей Малкин пожелал Татьяне Котенковой счастья и здоровья.