Глава городского округа Воскресенск поздравил с юбилеем ветерана труда
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Воскресенск]
Глава подмосковного городского округа Воскресенск Алексей Малкин поздравил с днем рождения жительницу муниципалитета Татьяну Никитичну Котенкову.
Он передал ей поздравления и подарки от президента России Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Татьяна Котенкова не только подмосковный долголет, но и ветеран труда. Всю жизнь она трудилась на благо родного города. Более четверти века женщина проработала на Воскресенском домостроительном комбинате. Сейчас Татьяна Никитична на заслуженной пенсии, живет с внучкой и воспитывает правнука, которые заботятся о ней.
Глава городского округа Воскресенск отметил, как важно поддерживать общения с умудренными опытом людьми, которые, несмотря на возраст, остаются светлыми и добрыми. Алексей Малкин пожелал Татьяне Котенковой счастья и здоровья.