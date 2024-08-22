Глава «Грузинской мечты» Иванишвили выступил с трибуны, спрятавшись за бронированное стекло

Грузинский политический и общественный деятель, основатель и глава правящей в стране партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили всерьез опасается, что может, подобно миллиардеру Дональду Трампу, стать объектом покушения на свою жизнь, сообщает РИА Новости.

Минувшим днем политик на церемонии старта избирательной кампании в городе Мцхета выступил перед сторонниками за бронированным стеклом. Отмечается, что рядом с Иванишвили находились грузинский премьер Ираклий Кобахидзе и другие лидеры партии, однако они все предпочли не прикрываться броней.

Ранее Служба госбезопасности Грузии сообщала, что возбуждено уголовное дело о подготовке теракта против Бидзины Иванишвили.

По словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, лидера «Грузинской мечты» хотят убрать те же силы, что пытались ликвидировать через фанатиков сначала премьера Словакии Роберта Фицо, а после бывшего главу Белого дома Дональда Трампа.