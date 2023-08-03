Глава ГУ ФССП по Подмосковью рассказал, какие социальные выплаты защищены от списания

По словам Тагаева, год назад начали действовать изменения в законы об ипотеке, потребительском кредите и исполнительном производстве. Поправки защищают социальные выплаты от списания в счет погашения задолженности, в том числе по потребительскому кредиту. Речь идет обо всех соцвыплатах, которые осуществляются на основании актов главы государства и российского правительства, соцвыплат беременным и малоимущим в рамках оказания государственной соцпомощи.

Также можно распорядиться, чтобы часть поступаемых средств была направлена на погашение кредита. При этом, даже при наличии распоряжения, можно вернуть списанные средства. Для этого нужно обратиться в банк в течение четырнадцати дней после списания. Банк будет обязан вернуть деньги на счет в течение трех рабочих дней.