Глава Харькова сообщил о взрывах, прогремевших в городе

Как пишет KP.RU , Игорь Терехов, являясь мэром города, опубликовал на своей странице в социальных сетях новую запись. В ней говорится о взрывах, прогремевших в Харькове. Они зафиксированы в субботу, шестнадцатого сентября.

Стало известно, что в Харькове прогремели несколько взрывов. Из-за этого на территории региона начала действовать воздушная тревога. Соответствующими данными поделился мэр города, которого зовут Игорь Терехов.

По его словам, в подобных обстоятельства выходить из своих укрытий – не самое лучшее решение, которое можно принять для своей же безопасности. Он призвал каждого быть максимально осторожными и оставаться в на своих местах.

Стоит отметить, что воздушная тревога, после включения в Харьковской области, распространилась после и на другие семь регионов Украины.