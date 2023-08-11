Глава Харьковской ВГА Ганчев: российским войскам остались считанные километры до Купянска

Российские военнослужащие в зоне СВО приблизились вплотную к окраинам оставленного в 2022 году города Купянска Харьковской области. Об успешном продвижении ВС РФ проинформировал руководитель военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Как пояснил он в эфире «Соловьев Live», российские военные находятся уже в поселке Кучеровка, являющемся пригородом Купянска. ВСу медленно, но верно оставляют свои позиции, не в силах противостоять напору ВС РФ.

«Если говорить о самом Купянске, то Купянск-Узловая и Купянск-Заосколье — это левый берег реки Оскол — это уже пригород Купянска: поселок Кучеровка, поселок Петропавловка. И наши позиции вплотную приближаются к этим населенным пунктам», — цитирует Ганчева РИА Новости.

Глава администрации отметил также взятие российскими военным под свой контроль трассы неподалеку от населенного пункта Ольшаны, что позволит серьезно наладить логистику в проходящем наступлении на позиции украинских боевиков.

«Уверен, что в ближайшее время уже выровняется линия фронта для глобального, масштабного наступления на Харьков», — добавил Ганчев.

Напомним, силы группировки «Восток» успешно противодействуют любым наступательным потугам украинских боевиков хоть как-то закрепиться на подступах к населенному пункту Урожайное в Донецкой народной республике, проинформировал руководитель пресс-центра группировки Олег Чехов.