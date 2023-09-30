Глава Херсонской области отчитался о завершении основной фазы интеграции региона в РФ

В области теперь действуют все системы полноценной российской власти согласно конституции страны.

Владимир Сальдо заявил, что на всей подконтрольной России территории Херсонской области заработали основополагающие системы, такие как юридическая, экономическая, финансовая и кредитная.

«Работают органы законодательной, исполнительной, местной, судебной власти, региональные органы практически всех федеральных министерств и ведомств», - сообщил он.

Его слова привели РИА Новости. При этом впереди еще много работы, поскольку вплоть до 2026 года будут проходить мероприятия по интеграции, призванные завершить ее. А уже к 2030 году Херсонская область должна выйти на социально-экономический уровень, соответствующий общероссийскому.