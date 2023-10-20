Глава Химок Дмитрий Волошин проверил работы на месте повреждения теплосетей

Сегодня, в пятницу, аварийные бригады «Мосэнерго» устраняют неполадки, которые произошли на теплосетях.

Всего в зону внимания рабочих попали порядка 10 локаций, в том числе и у дома № 10 на улице Юннатов в ЖК «Правый Берег». Здесь прорвало трубопровод, из-за чего оказалась подтопленной подземная стоянка. Как устраняются неполадки глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил вместе с главным инженером ТСК «Мосэнерго» Романом Агаповым.

«Бригады откачивают воду, заменяют две задвижки на центральном тепловом пункте и затем приступят к устранению повреждений на теплотрассе. Работы планируют завершить до конца сегодняшнего дня», — отметил Дмитрий Волошин.

Кроме того, по словам Агапова, к вечеру должны завершиться все работы по замене запорной арматуры. По окончании устранения прорыва парковку просушат.

Напомним, оперативный штаб по вопросам отопления в Химках работает круглосуточно. Везде, где наблюдаются неполадки и трудятся рабочие, присутствуют и сотрудники администрации. Они в режиме онлайн передают актуальные сведения о завершении работ и подаче теплоносителя в дома.

«Дорогие жители! Мы видим ваши обращения и оперативно передаем информацию профильным службам. Наш штаб совместно с управляющими компаниями и ТСК „Мосэнерго“ продолжает работу в круглосуточном режиме. Главная задача — в течение ближайших дней обеспечить стабильным теплоснабжением каждый дом», — написал Дмитрий Волошин в своем телеграм-канале.

Жители округа могут обратиться по вопросам отопления по номеру телефона: +7 (495) 793-01-01. Операторы колл-центра администрации обработают каждый звонок. Также подробную информацию о работе ресурсоснабжающей организации можно получить по номеру горячей линии МОЭК: +7 (495) 539-59-59.