Глава Химок исполнил новогоднее желание школьницы из Мариуполя

Девочка увлекается танцами и сама шьет костюмы. На Новый год она загадала получить в подарок электрическую швейную машину, чтобы шить одежду для себя и близких.

Школьница рассказала, что узнала об акции в прошлом году, а в этом решила сама принять в ней участие.

«Моим подарком стала швейная машинка. Я очень люблю шить и с детства это умею делать. Мое желание исполнилось, большое спасибо вам за это. Я буду использовать швейную машинку с осторожностью, чтобы она мне служила годами», - сказала Анастасия.

Девочка добавила, что в будущем хочет стать модельером и шить платья.