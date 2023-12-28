Глава Химок исполнил новогоднее желание школьницы из Мариуполя
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО]
Глава Химок Дмитрий Волошин в рамках Всероссийской акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту 13-летней школьницы из Мариуполя Анастасии Швец.
Девочка увлекается танцами и сама шьет костюмы. На Новый год она загадала получить в подарок электрическую швейную машину, чтобы шить одежду для себя и близких.
Школьница рассказала, что узнала об акции в прошлом году, а в этом решила сама принять в ней участие.
«Моим подарком стала швейная машинка. Я очень люблю шить и с детства это умею делать. Мое желание исполнилось, большое спасибо вам за это. Я буду использовать швейную машинку с осторожностью, чтобы она мне служила годами», - сказала Анастасия.
Девочка добавила, что в будущем хочет стать модельером и шить платья.