Глава Химок поздравил с Днем учителя педагогов муниципалитета

На этой неделе в России отметили один из самых уважаемых и почитаемых праздников – День учителя.

5 октября слова поздравлений звучали и от благодарных учеников, и от взрослых людей, которые помнят своих педагогов. Так, глава городского округа Химки, поздравляя учителей отметил их неоценимый вклад в развитие подрастающего поколения.

«Я рад, что мы собрались здесь, чтобы отметить этот праздник вместе с вами - педагогами по призванию, людьми с открытым сердцем и доброй душой. Вы не просто передаете знания, а помогаете ученикам развивать таланты, формировать характер и верные жизненные ориентиры», - отметил Волошин.

Он поблагодарил педагогов за нелегкую, но такую важную работу.

«Вы делаете наш мир лучше!» - резюмировал Дмитрий Волошин.

По словам главы городского округа, сейчас в Химках работают свыше 3 тыс. преподавателей. Результат их нелегко труда -123 медалиста; 16 стобалльников ЕГЭ по русскому языку, литературе, профильной математике и информатике; 215 выпускников, которые набрали по сумме трех предметов ЕГЭ 220 и более баллов, и еще 84 ученика, которые получили по результатам экзаменов 250 и более баллов. Кроме того, средний балл единого государственного экзамена по обязательным предметам увеличился - по русскому языку на 4,4%, а по математике - на 5,1%.

Наравне с опытными педагогами, как учитель русского языка и литературы школы «Триумф» Вера Ремизова, которая в профессии больше 30 лет, в округе работают и молодые кадры. Только за последние три года в Химки устроились без малого 150 человек. кстати, все они получили подъемные в 150 тыс. рублей. Их выплачивает регион.

Помимо этого, округ сам готовит кадры. По целевому направлению в образовательных вузах обучились или пока учатся 35 выпускников.

Напомним, за 10 лет при поддержке губернатора Андрея Воробьева в Химках построили 15 новых школ, 37 детских садов, а также открыли 9 палисадиков. Это помогло сократить очередь в детские сады на 8%.