Глава Химок поздравил стобалльников и их учителей с успешной сдачей ЕГЭ

«Химкинские школьники повысили средний балл ЕГЭ по обязательным предметам. По русскому языку он стал больше на 4,4%, по математике — на 5,1% по сравнению с прошлым годом», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Он поздравил педагогов лицеев № 12 и 15, школ № 14 и 29, «Наследие», «Триумф», Аэрокосмического и Химкинского лицеев с такими отличными результатами у их воспитанников и выразил им благодарность за подготовку выпускников.

В этом году 16 выпускников химкинских школ написали ЕГЭ на 100 баллов. Еще 84 школьника набрали в сумме по трем предметам более 250 баллов. Теперь ребята смогут выбрать для поступления любой российский вуз, чтобы продолжить свое образование.

По распоряжению губернатора Подмосковья учителей, которые подготовили двух и более стобалльников по ЕГЭ, поощрят дополнительными выплатами в размере 150 тыс. рублей. Недавно Андрей Воробьев встречался со стобалльниками из Химок. На этой встрече он рассказала ребятам, что по качеству образования наш регион стабильно занимает второе место в стране. Всего в 2023 году Подмосковье подготовило более 540 ребят, сдавших ЕГЭ на 100 баллов.