Глава Химок поздравил заслуженного металлурга РФ Виктора Семенова с профессиональном праздником

Например, это головное предприятие объединения ракетного двигателестроения «Энергомаш», машиностроительное конструкторское бюро «Искра» и «Факел», а также ведущее предприятие ракетно-космической промышленности — НПО имени Лавочкина. Здесь трудятся сотни местных жителей. Их с профессиональным праздником — Днем металлурга поздравил глава городского округа Дмитрий Волошин. Среди работников он отметил земляка — заслуженного металлурга России Виктора Никоноровича Семёнова. Его идеи и разработки и сейчас используют в космической отрасли не только страны, но и всего мира.

«Химчанин Виктор Никонорович Семенов — заслуженный металлург Российской Федерации, профессор, лауреат премии имени академика В. П. Глушко, лауреат губернаторской премии «Наше Подмосковье», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Виктор Семёнов создал более 300 научных работ в области пайки, сварки, материаловедения и физики. Ему принадлежат сразу два мировых научных открытия. Под авторством Виктора Никоноровича запатентованы более 200 изобретений. Они по сей день востребованы в космической отрасли.

В том числе, благодаря находкам и изобретениям Виктора Никоноровича Химки получили статуса наукограда. Под руководством ученого создали первую экологическую карту городского округа. Проекты Виктора Семёнова по переработке промышленных и бытовых отходов улучшили ситуацию в области охраны окружающей среды.

Сейчас Виктору Семёнову уже 83 года. Вместе с тем, он продолжает трудиться, читает лекции в университетах и пишет книгу «Служу России».