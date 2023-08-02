Глава Химок поздравил жителей округа с Днем ВДВ

В 2023 году отмечается 93 года со Дня создания Воздушно-десантных войск. Глава подмосковных Химок Дмитрий Волошин поздравил всех причастных к этому празднику.

Волошин уверил, что граждане гордятся отвагой десантников, их смелостью в исполнении долга перед Родиной. В том числе, глава муниципалитета отметил и заслуги воинов ВДВ, которые сейчас сражаются на Донбассе.

«Прямо сейчас многие бойцы «крылатой пехоты» мужественно стоят на защите нашей Родины в зоне спецоперации», — подчеркнул глава Химок и добавил, что военных ждут дома с Победой.

По традиции, к празднику в округе провели патриотические акции. Например, в сквере имени Марии Рубцовой жители, представители Совета депутатов и общественники возложили цветы к монументу «Доблесть и слава подразделений специального назначения России».

Помимо этого, добровольцы из Московской области организовали для учеников школ мастер-класс: дети делали миниатюры десантников из картона. А в парке имени А. Величко для детей и подростков провели спортивные мероприятия, в котором приняли участия и молодогварейцы партии «Единая Россия».