Глава Химок поздравил жителей с Днем Государственного флага РФ

На протяжение всего вторника в округе пройдут патриотические акции, разнообразные мастер-классы и танцевальные конкурсы. Для тех, кто желает плотнее познакомиться с историей родного края, пройдут исторические экскурсии.

Центральной площадкой празднования станет сквер имени Марии Рубцовой. С важным государственным праздником жителей поздравил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. Он пожелал всем добра и благополучия и напомнил, что история российского флага насчитывает более трех столетий.

«Во все времена он объединял наш народ, вдохновлял на ратные и трудовые подвиги, укреплял веру в счастливое будущее. Друзья, поздравляю вас Днем флага России! Мы сильны, когда мы вместе. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, удачи и семейного благополучия!» - сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Праздничная программа открылась концертом в сквере имени Марии Рубцовой. Жителей и гостей Химок радуют выступлениями творческие коллективы. По традиции волонтеры раздают прохожим ленточки с триколором и флажки.

Насыщенная программа запланирована в парках культуры и отдыха имени А. Величко, «Дубки» и «Экоберег». На танцевальный флешмоб всех желающих приглашает в 15:00 деревня Брехово. Мероприятие пройдет на улице Зеленой, строение 22. А в микрорайоне Фирсановка состоится творческое мероприятие «Рисуем мелом флаг России». Принять участие в нем могут все желающие.

Завершатся мероприятия в среду, 23 августа, в парке «Экоберег». Здесь в 16:00 состоится тренировка по футболу для начинающих. Профессионалы расскажут, как сделать первые шаги в этом популярном виде спорта.