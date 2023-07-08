Глава Химок поздравил жителей с Днем семьи, любви и верности
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Химки]
Один из самых светлых и добрых праздников отмечает сегодня городской округ Химки — День семьи, любви и верности.
Глава муниципалитета Дмитрий Волошин поздравил жителей и пожелал им счастья, крепкого здоровья и благополучия.
Дмитрий Волошин также отметил, что семейные ценности и традиции в России всегда были в особом почете.
«Семья — самое важное в жизни, то, что мотивирует нас к успеху и новым достижениям. Она дарит нам поддержку, уверенность, заботу и ежедневное чувство счастья!» — добавил глава городского округа Химки.
Для юбиляров семейной жизни в этот день администрация муниципалитета приготовила особое поздравление. На причале «Химки» собрались пары, которые провели вместе более полувека. Дмитрий Волошин адресовал им самые теплые слова. Всего в мероприятии приняли участие двадцать семейных пар. Химкинские волонтеры организовали для них фотозону и вручили им символические подарки. Продолжением праздника для юбиляров стала романтическая речная прогулка на теплоходе.
«Желаю всем семейным парам любви, взаимопонимания и, конечно же, счастья! Я уверен, что, глядя на наше старшее поколение, в молодежи усиливается в любовь к своим близким и Родине», — обратился к собравшимся депутат Артур Каримов.