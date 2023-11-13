Глава Химок проверил ход работ по ремонту трубопровода на улице Маяковского

На улице Маяковского у дома № 27 городского округа Химки аварийная бригада ТСК «Мосэнерго» устраняет утечку на трубопроводе центрального отопления. Глава муниципалитета Дмитрий Волошин вместе с заместителем генерального директора компании Романом Агаповым проверили ход ремонтных работ.

«Аварийная бригада ТСК „Мосэнерго“ заменит 60 метров трубопровода. Работы будут проводить участками протяженностью 15 метров. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение в доме на весь отопительный сезон», — рассказал Волошин.

По его словам, «переврезка» трубопровода будет проводиться в короткие интервалы, отключения отопления не должны превышать двух часов. Полностью завершить работы на улице Маяковского планируют в течение трех дней.

Всего 13 ноября в городе работают 11 бригад, которые восстанавливают теплоснабжение и горячее водоснабжение на улицах Мичурина, Речная, Пролетарская, Московская, 9 Мая, Маяковского, Горная, Микояна, а также на Юбилейном и Ленинском проспектах.

Кроме того, еще две суточные бригады монтируют резервные трассы (байпасы) без отключения отопления и ГВС на улице Спартаковской у дома № 18 и на Нагорном шоссе у дома № 1а. Работы должны завершить до конца недели.

Напомним, что в округе продолжает ежедневную работу оперативный штаб по вопросам отопления. На совещаниях обсуждают обращения жителей в социальных сетях и по телефону горячей линии. Все заявки от химчан передаются управляющим компаниям и ресурсоснабжающей организации для проведения обследований и устранения причин неполадок в подаче тепла и ГВС.

«Количество повреждений сокращается. Мы продолжаем активную работу. Темпы снижать не будем», — отметил Роман Агапов.

Администрация округа запустила единую горячую линию по вопросам теплоснабжения: +7 (495) 793-01-01.