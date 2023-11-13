Глава Химок проверил ход ремонтных работ на теплосети на улице Кирова

Глава Химок Дмитрий Волошин проверил ход ремонтных работ на трубопроводе возле дома № 14 по улице Кирова. Ранее на участке этой теплосети произошла утечка.

«На улице Кирова ремонтируют трубопровод между тепловой камерой и домом. Из-за утечки подвал дома подтопило, в результате из-за влажности пострадал подъезд», — рассказал Волошин.

Ремонтом занимаются специалисты ТСК «Мосэнерго». Специалисты раскопали траншею, чтобы получить доступ к сетям и заменить поврежденный участок трубопровода. На период ремонта ограничат подачу горячей воды. Завершить работы планируется до конца дня.

По словам Волошина, как только будет ликвидировано повреждение, подвал дома просушат и отремонтируют первый этаж и входную группу подъезда.

В муниципалитете действует горячая линия по вопросам теплоснабжения. Ее номер: 8 (495) 793-01-01.