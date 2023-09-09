Глава Химок указал на высокую явку на выборах губернатора в округе

На данном пункте проголосовали гендиректор «РБК» Николай Молибог и почетный житель Химок и Московской области, директор центра «Новогорск» Николай Доморацкий.

Глава округа отметил, что в Химках наблюдается высокая явка граждан на выборы. По его словам, для голосования в городе доступны 118 избирательных комиссий.

«Выборы в Химках проходят в штатном режиме. На каждом участке у нас работают волонтеры, которые помогают жителям, и наблюдатели, которые контролируют правила и порядок проведения голосования. Десятки тысяч химчан уже отдали свой голос», - отметил Волошин.

Николай Доморацкий, в свою очередь, сказал, что процесс выборов является показателем высокой социальной активности жителей Химок.

«Особенно приятно, что молодежь голосует очень активно. Только вперед!» - добавил он.

Николай Молибог сообщил, что пришел проголосовать на избирательный участок для того, чтобы проявить свою гражданскую и политическую позицию. По его мнению, голосуя, граждане определяют завтрашний день.

«Я призываю молодежь активнее в этом участвовать. Я здесь давно живу, пусть Химки будут лучшим городом Земли», - сказал он.

Отметим, что проголосовать на избирательном участке можно с 8:00 до 20:00. Результаты выборов областная Избирательная комиссия огласит на следующей неделе.