Глава Химок указал на высокую явку на выборах губернатора в округе
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Химки]
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин посетил избирательную комиссию на территории учебно-тренировочного центра «Новогорск».
На данном пункте проголосовали гендиректор «РБК» Николай Молибог и почетный житель Химок и Московской области, директор центра «Новогорск» Николай Доморацкий.
Глава округа отметил, что в Химках наблюдается высокая явка граждан на выборы. По его словам, для голосования в городе доступны 118 избирательных комиссий.
«Выборы в Химках проходят в штатном режиме. На каждом участке у нас работают волонтеры, которые помогают жителям, и наблюдатели, которые контролируют правила и порядок проведения голосования. Десятки тысяч химчан уже отдали свой голос», - отметил Волошин.
Николай Доморацкий, в свою очередь, сказал, что процесс выборов является показателем высокой социальной активности жителей Химок.
«Особенно приятно, что молодежь голосует очень активно. Только вперед!» - добавил он.
Николай Молибог сообщил, что пришел проголосовать на избирательный участок для того, чтобы проявить свою гражданскую и политическую позицию. По его мнению, голосуя, граждане определяют завтрашний день.
«Я призываю молодежь активнее в этом участвовать. Я здесь давно живу, пусть Химки будут лучшим городом Земли», - сказал он.
Отметим, что проголосовать на избирательном участке можно с 8:00 до 20:00. Результаты выборов областная Избирательная комиссия огласит на следующей неделе.