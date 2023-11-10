Глава и горожане округа Фрязино проверили благоустройство Площади Победы

Как отметил глава муниципалитета, это второй масштабный проект по обновлению места отдыха горожан Наукограда. Здесь расположен мемориал памяти жителям Фрязина, которые погибли во время войны 1941-1945 годов. Его центральную часть, сам постамент, скульптуру и гранитные плиты, сохранили, изменениям подверглось лишь окружающее пространство.

Пространство, по обещаниям главы округа Фрязино, капитально преобразиться: специалисты обновят дорожки для пеших прогулок, установят несколько скамеек, летом запустят фонтаны, организую парковку. Дополнительно создадут новые стенды с упоминанием почетных горожан Наукограда, отметил Дмитрий Воробьев.