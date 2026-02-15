Глава ИИ-подразделения Microsoft заявил о замене юристов и менеджеров нейросетями
Фото: [istockphoto.com/AndreyPopov]
Руководитель департамента искусственного интеллекта в Microsoft Мустафа Сулейман выступил с резонансным прогнозом касательно трансформации рынка занятости.
Как он полагает, уже в ближайшие полтора года искусственный интеллект возьмет на себя выполнение ключевых задач в среде офисных сотрудников.
Речь идет о представителях так называемых «белых воротничков»: бухгалтерах, менеджерах различного профиля, юристах, маркетологах — всех тех, чья деятельность неразрывно связана с компьютером.
Топ-менеджер убежден, что по продуктивности нейросети вплотную приблизятся к человеку в большинстве профессиональных областей. Он также обратил внимание на тот факт, что сами разработчики программного обеспечения все активнее применяют ИИ в своей работе, что со временем неизбежно приведет к уменьшению числа вакансий и в IT-секторе.
