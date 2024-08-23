Глава Иванов вручил первые паспорта девяти юным жителям Одинцовского округа

Торжественную церемонию приурочили к ежегодному празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации. Этот день имеет символичное значение для каждого россиянина, что сделало момент вручения первых паспортов еще более значимым.

Мероприятие прошло в здании окружной администрации. В муниципалитете сложилась добрая традиция. Юным горожанам, которые получают паспорт гражданина РФ впервые, вручают экземпляр книги Николая Карамзина «История государства Российского». Ребятам также напоминают, что при достижении 14-летнего возраста у них становится больше не только прав, но и обязанностей.

«Сегодня наша страна отмечает День Государственного флага, нашего символа – триколора, под которым Россия одерживает свои победы. В честь этого события мы собрали вас сегодня здесь, чтобы в торжественной обстановке вручить вам ваши первые паспорта. Искренне поздравляю вас, ваших родителей, бабушек и дедушек, родственников с этим знаковым событием. Любите и цените свою страну, уважайте ее законы, изучайте литературу, историю, культуру. Нам с вами безмерно повезло – родиться в России, стать наследниками колоссального сокровища, накопленного многими и многими поколениями наших предков», — обратился к ребятам глава Одинцовского городского округа.

День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечают 22 августа.

Напомним, принять участие в торжественной церемонии вручения первого паспорта может каждый житель округа. О своем желании необходимо сообщить во время подачи документов в МФЦ.