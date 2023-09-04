Глава избиркома рассказал о явке на выборах в ДНР за пять дней

Всего за пять дней свой выбор сделали 42,22% избирателей. Выборы в регионе проходят по партийным спискам, куда вошли всего пять партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». Также сообщается, что в Народный совет подали заявки 570 кандидатов, претендующие на должности там, а на 615 мандатов территориальных советах нацелились больше трех тысяч кандидатов.

С 31 августа на тех территориях, которые находятся сейчас под обстрелом, началось досрочное голосование. Оно будет длиться до 7 сентября. В регионах страны были открыты экстерриториальные участки, где голосование завершилось сегодня вечером. Основные выборы на новой территории пройдут 10 сентября, для региона это будут первые выборы по российским правилам.