Глава Ямала Артюхов ответит на вопросы северян в прямом эфире

Стало известно, что уже на этой неделе губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, Дмитрий Артюхов, выйдет в прямой эфир для того, чтобы ответить на все вопросы, которыми интересуются ямальцы. В этот же день (воскресенье, 10 декабря) глава округа встретится с местными журналистами.

А пока что, как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», на личной странице Дмитрия Артюхова начался прием вопросов от местных жителей. Из них самые злободневные и актуальные попадут в прямой эфир, трансляция которого также будет доступна в соцсетях главы округа.

Губернатор ЯНАО отметил, что на этой встрече с журналистами окружных СМИ будут подведены итоги года. Особое внимание он уделит ближайшему будущему.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что глава ЯНАО пообещал бойцам СВО создавать памятные места в рамках работы по развитию патриотизма.