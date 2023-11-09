Глава ЯНАО пообещал бойцам СВО создавать памятные места в рамках работы по развитию патриотизма

Дмитрий Артюхов является российским политическим деятелем, а также губернатором Ямала. Недавно ему удалось встретиться и пообщаться в Новом Уренгое с героями СВО, удостоенными государственных наград. Об этом также пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

На своей странице в социальных сетях Артюхов сообщил, что у многих из вернувшихся с фронта «есть желание заниматься с детьми». Их-то и привлекут к работе над патриотическим воспитанием на Ямале.

Также воины часто просят создать в округе места памяти. Таким образом, одно из таких все же открылось по инициативе горожан и местных ветеранов. Теперь в газовой столице ЯНАО есть мемориал «Героям Отечества». Ведется работа по созданию новых подобных мест. Артюхов поблагодарил бойцов за службу и верность Родине.

Напомним, ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа навестил раненного салехардского бойца из батальона «Кедр». Тогда он узнал, в чем участники СВО нуждаются на фронте.