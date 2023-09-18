Глава ЯНАО проверил, как Новый Уренгой готовится к юбилею

Стало известно, что Дмитрий Артюхов, являясь губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа, побывал в газовой столице в рамках рабочего визита, который состоялся в воскресенье, семнадцатого сентября. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Глава ЯНАО рассказал на своей странице в социальных сетях о том, что строители уже заливают фундамент на мини-футбольной арене. К слову, у также строящейся школы искусств будет довольно необычная архитектура, что перекликается с будущими функциями самого здания.

Также Артюхов побывал на празднике, посвященном открытию благоустроенной семейной площадки. Ему довелось увидеть, как студенты управляют воздушными дронами, тем самым совершенствуя свои навыки.