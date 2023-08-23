Глава ЮАР Сирил Рамафоса: «Менталитет холодной войны не исчез»

Как сообщает агентство «РИА Новости» , цитируя слова Сирила Рамафосы, менталитет холодной войны никуда не исчез, но БРИКС должны находиться на стороне мира.

Сирил Рамафоса, занимая должность президента Южно-Африканской Республики, заявил, что, несмотря на сохранение менталитета времен холодной войны, страны БРИКС должны занимать места на стороне мира.

Соответствующие слова он произнес во время своего выступления на саммите объединения, которое прошло в городе Йоханнесбург.

К слову, трансляция заседания саммита идет в личном блоге Рамафосы в социальных сетях. По его словам, «мы должны идти плечом к плечу и вместе отстаивать свои интересы». Напомним, что накануне в Йоханнесбурге открылся трехдневный саммит БРИКС.