Глава Каширы поздравил с днем рождения дочь участника спецоперации

Общество
пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов поздравил с семилетним днем рождения дочь участника спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Отмечается, что девочка получила подарок от главы.

Добавляется, что праздник отметили в муниципальной квартире, куда семья переехала по договору коммерческого найма из съемного жилья. Администрацией была оказана помощь с ремонтными материалами.

Актуально
Кашира