Глава Каширы поздравил с днем рождения дочь участника спецоперации
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов поздравил с семилетним днем рождения дочь участника спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.
Отмечается, что девочка получила подарок от главы.
Добавляется, что праздник отметили в муниципальной квартире, куда семья переехала по договору коммерческого найма из съемного жилья. Администрацией была оказана помощь с ремонтными материалами.