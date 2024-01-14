Глава Каширы поздравил с днем рождения дочь участника спецоперации

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов поздравил с семилетним днем рождения дочь участника спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Отмечается, что девочка получила подарок от главы.

Добавляется, что праздник отметили в муниципальной квартире, куда семья переехала по договору коммерческого найма из съемного жилья. Администрацией была оказана помощь с ремонтными материалами.