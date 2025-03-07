Глава Каширы поздравил с Днем рождения сына Героя-участника СВО

Юный житель Каширы, сын бойца СВО, обучается в школе №1 им. Героя Советского Союза А. И. Выборнова. Учителя и директор учреждения отмечают, что это очень способный творческий воспитанник: он сочиняет истории и рисует, танцует, а также посещает занятия по лего-конструированию. Коллектив школы и семья активно поддерживают его в начинаниях. К тому же, сейчас ребенок вдохновлен идеей создания авторского комикса.

«Героев я придумываю сам. Их образы создаю по песням своих любимых групп — «Кино», «Король и Шут». У «Короля и Шута» особенно нравится «Лесник», а у Виктора Цоя — «Хочу перемен!», — рассказал Даниил.

Глава Каширы Шувалов и депутат Зайцева пожелали ребенку успехов во всех начинаниях и вручили подарки. Это стало одним из жестов поддержки семье, ожидающей возвращения близкого человека из зоны СВО. У Данила есть старший брат и мама, которые гордятся главой семейства.