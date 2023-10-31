Глава Каширы принял участие в экологической акции «Зеленый город»

В ней приняли участие руководитель муниципалитета Михаил Шувалов, мировой рекордсмен по кругосветному путешествию на автомобиле «УАЗ» Александр Морозов и волонтеры. Об этом рассказали в администрации округа.

Собравшиеся высадили саженцы голубых елей. Инициатором акции стал каширский путешественник Александр Морозов. Глава округа поблагодарил его за идею проведения такой акции.

Отмечается, что путешественник сам вырастил саженцы из семян деревьев, растущих около стен Кремля на Красной площади. Саженцами он также поделился с Каширским городским парком.